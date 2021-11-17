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Aksaray'da minibüsün altında kalan yaşlı adam öldü

17.11.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da minibüsün altında kalan yaşlı adam öldü

Aksaray'da minibüsün altında kalan yaşlı adam öldü

Aksaray'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Efrahim O. (23) idaresindeki 68 HS 635 plakalı minibüs, Hacılar Harmanı Mahallesi 5835. Sokak'ta geri manevra yaptığı sırada Kadir Han'a (78) çarptı.

Han, minibüsün altında yaklaşık 200 metre sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Han, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Efrahim O. gözaltına alındı.

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trafik kazası Aksaray

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