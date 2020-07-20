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Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

AKSARAY HABERLERİ  | 20.07.2020 00:30 | Son Güncelleme

Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alper Onur (26) idaresindeki 68 AAB 282 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yuva köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Onur ile araçtaki Ali Oruç (24) ve Miraç Koç (26) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Miraç Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılarında da hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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