Aksaray’da şehitler için mevlit okundu

Aksaray Belediyesi, İdlib’te şehit olan askerler için Mevlid-i Şerif programı düzenledi, vatandaşlara helva ikramında bulundu.

Mevlid-i Şerif programı Ulu Camide gerçekleştirildi. Okunan mevlidin ardından Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, vatandaşlara helva ikramında bulundu. Mevlid-i Şerif programı ve helva dağıtımına, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Genel Meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Şehitlerimize Mevlid-i Şerif ve Kur’an Kerim okutuldu bugün şehrimizde, buna vesile olduk. Allah katılım gösteren tüm hemşehrilerimizden razı olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Tüm yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda ülkemiz savaştan, bu mücadeleden muzaffer ayrılacaktır. Tüm temenni ve dualarımız bu şekilde” diye konuştu.

