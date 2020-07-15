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Akşehir’de 15 Temmuz etkinlikleri

KONYA HABERLERİ  | 15.07.2020 17:20 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında ilçe protokolü tarafından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.Akşehir’deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri Akşehir Şehitliğinin ziyaretiyle başladı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında ilçe protokolü tarafından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Akşehir’deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri Akşehir Şehitliğinin ziyaretiyle başladı. İlçe protokolü, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş şehitler için dua etti. Duanın ardından törene katılan protokol üyeleri şehit mezarlarını ziyaret ederek ailelerine başsağlığı dileyip mezarlara karanfil bıraktı. Akşehir’deki etkinlikler kapsamında; Akşehir İplikçi Camii’nde öğle namazı öncesi şehitler için Mevlid-i Şerif okundu. İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş’ın yaptığı duanın ardından namazını kılıp camiden çıkan cemaate Akşehir Belediyesi tarafından mevlit şekeri ikram edildi. Etkinlikler kapsamında İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Tolga Yuvalı, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, Akşehir Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Cemil Uygur, Akşehir Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AKŞAD) Başkanı İsmail İnce’nin oluşturduğu heyet; Şehit Çoşkun Karabulut, Şehit Bilal Gülcan’ın ailelerini ve 15 Temmuz Gazileri Mesut Zeybek ile Hüseyin Öztürk’ün evlerini ziyaret etti. Ziyaretlerde ilçe müftüsü Ahmet Kardaş tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak, dua edildi.
Akşehir’deki etkinlikler Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programıyla devam edecek.

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İmsak
03:50
Sabah
05:33
Öğle
13:01
İkindi
16:53
Akşam
20:19
Yatsı
21:55

Konya Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Çalışkan Bozkır Eczanesi
Karatay
Karalar Eczanesi
Karatay
Aydınlık Eczanesi
Selcuklu
Çeşmeli Eczanesi
Selcuklu
Erol Can Eczanesi
Selcuklu
Nadir Eczanesi
Selcuklu
Nefes Eczanesi
Selcuklu
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