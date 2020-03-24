YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Akşehir’de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Akşehir’de uyuşturucu satıcılarına operasyon

KONYA HABERLERİ  | 24.03.2020 16:55 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında ilçeye uyuşturucu madde getirerek satışını yapacakları belirlenen 2 kişiyi takibe aldı.

Akşehir’de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Konya’nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında ilçeye uyuşturucu madde getirerek satışını yapacakları belirlenen 2 kişiyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından A.E. (20) ile S.K’den (29) uyuşturucu almaya gelen B.K.Y.’nin (20) uyuşturucuyu satın almasının ardından 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar üzerinde arama yapan ekipler 3 gram eroin maddesi ele geçirdi. İfadesi alınan B.K.Y. serbest bırakılırken, 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Akşehir’de uyuşturucu satıcılarına operasyon

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerinde görev alan belediye personeline bin lira destek

Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerinde görev alan belediye personeline bin lira destek

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

Konya Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:19
Sabah
06:40
Öğle
13:01
İkindi
16:29
Akşam
19:12
Yatsı
20:28

Konya Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Cankurtaran Eczanesi
Karatay
Uğurlu Eczanesi
Karatay
Baha Eczanesi
Selcuklu
Buket Eczanesi
Selcuklu
Doğumevi Eczanesi
Selcuklu
Eren Eczanesi
Selcuklu
Mete Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Altay mezun olduğu lisede anılarını tazeledi

Başkan Altay mezun olduğu lisede anılarını tazeledi

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya’da süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Konya’da süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Meram’a ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ kuruluyor

Meram’a ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ kuruluyor

Seydişehir, Akdeniz turistinin termal rotası olmayı hedefliyor

Seydişehir, Akdeniz turistinin termal rotası olmayı hedefliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.