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Akyaka’da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi

KARS HABERLERİ  | 21.12.2020 12:41 | Son Güncelleme

Akyaka’da jandarma ekipleri bomba arama köpeğinin de katımlıyla 5 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Akyaka’da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi

Akyaka’da jandarma ekipleri bomba arama köpeğinin de katımlıyla 5 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Kars’ın Akyaka ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı’nca 5 ayrı eve operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bomba arama köpek unsurlarının katılımıyla yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca şarjörü ve silahlara ait 35 adet mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Muhafaza altına alınan ruhsatsız tabancalara ve av tüfekleri kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderilirken, olayla ilgili olarak şüpheli 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Akyaka’da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi

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