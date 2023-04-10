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Al Fayha-Al Nassr maçında ortalık karıştı! Cristiano Ronaldo ve Nwakaeme'yi zor sakinleştiler...

10.04.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'ın iki güçlü ekibi olan Al Nassr ile Al Fayha 23. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma başladığı skorla 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ve Al Fayha forması giyen eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme karşılaşmada çılgına döndü. İşte detaylar...

Al Fayha-Al Nassr maçında ortalık karıştı! Cristiano Ronaldo ve Nwakaeme'yi zor sakinleştiler...

Porkekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 23. hafta maçında Anthony Nwakaeme'nin takımı Al Fayha ile kozlarını paylaştı. Al Majma'ah Sports City Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanırken, mücadelede Nwakaeme çılgına dönerken, Ronaldo ise adeta isyan etti.

NWAKAEME'DEN BÜYÜK TEPKİ

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Karşılaşmada 2 gol ofsayt nedeniyle iptal edilirken, müsabakanın normal süresine 7 dakikada uzatma ilave edildi. 90+1. dakikasında Al Fayha'da iki değişiklik birden gelirken, bunlardan biri de Nwakaeme'ydi. Değişiklik tabelasında numarasını gören Anthony Nwakaeme, adeta çılgına döndü.

TEKNİK DİREKTÖRE İSYAN ETTİ

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Saha içinde yedek kulübesine serzenişte bulunan Nwakaeme, sinirli bir şekilde oyundan çıktı. Yedek kulübesine doğru yönelen tecrübeli oyuncu, teknik direktör Vun Rasovic'e isyan etti.

RONALDO DA ÇILGINA DÖNDÜ

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Karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalması ve 0-0 beraberlikle sonuçlanması sonrası Cristiano Ronaldo da adeta çılgına döndü. Şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybeden Al Nassr, lider Al İttihad ile arasındaki farkı 3 puan yaptı.

İlk 11'de başlayan Portekizli futbolcu, maç boyunca 4 kez şut çekti ve bunlardan sadece bir tanesi isabetli oldu. Öte yandan Ronaldo 0.19 gol beklentisi oranını sergiledi.


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