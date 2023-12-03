Al Hilal başkanı soyunma odasına indi, oyuncular sevinçten çıldırdı!

Suudi Arabistan Pro Lig 15. hafta karşılaşmasında Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal sahasında ağırladığı Al Nassr'ı 3-0 mağlup etti. En yakın rakibini devirerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Al Hilal'de kulüp başkanı cömertliğini konuşturdu.

OYUNCULARI KIRMADI

Al Hilal oyuncuları, Al-Nassr galibiyeti sonrası 100 bin bonus istedi. Kulüp başkanı bu isteği kabul etti. Sonrasında soyunma odasına büyük sevinç yaşandı.

NAMAĞLUP LİDER

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal bu galibiyetle birlikte puanını 41'e çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.





