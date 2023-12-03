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Al Hilal başkanı soyunma odasına indi, oyuncular sevinçten çıldırdı!

03.12.2023 13:05 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşmasında Al-Hilal evinde konuk ettiği Al-Nassr'ı 3-0 yendi. Alınan galibiyet sonrası kulüp başkanı soyunma odasına inerek oyuncularını tebrik etti. Al Hilal oyuncuları, Al-Nassr galibiyeti sonrası 100 bin bonus istedi. Oyuncuların bu isteğini kırmayan kulüp başkanı soyunma odasında müthiş anlar yaşattı.

Suudi Arabistan Pro Lig 15. hafta karşılaşmasında Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal sahasında ağırladığı Al Nassr'ı 3-0 mağlup etti. En yakın rakibini devirerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Al Hilal'de kulüp başkanı cömertliğini konuşturdu.

OYUNCULARI KIRMADI

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Al Hilal oyuncuları, Al-Nassr galibiyeti sonrası 100 bin bonus istedi. Kulüp başkanı bu isteği kabul etti. Sonrasında soyunma odasına büyük sevinç yaşandı.

NAMAĞLUP LİDER

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal bu galibiyetle birlikte puanını 41'e çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

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