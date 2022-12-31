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Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun o sözleri alay konusu oldu! Herkes onu konuşuyor! "Derdim para olsaydı Katar'a giderdim"

31.12.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son aylar gündemden düşmeyen Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu. Portekizli süper yıldızın yeni adresi Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr olurken, yapılan resmi açıklama sonrası 37 yaşındaki yıldız sosyal medyada alay konusu oldu. İşte detaylar...

Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun o sözleri alay konusu oldu! Herkes onu konuşuyor! "Derdim para olsaydı Katar'a giderdim"

Manchester United ayrılığının ardından yeni adresinin neresi olacağı merak edilen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olarak herkesi şaşırtmıştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılan Portekizli yıldız oyuncu sözleşmesini feshederek takımdan ayrılarak Al Nassr ile sözleşme imzalamasının ardından yıllar önce verdiği röportajda söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

"DERDİM PARA OLSAYDI..."

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BBC’ye yıllar önce verdiği röportajda Ronaldo, “30 yaşındayım ve parayla fikrimin değişebileceğini zannediyorsunuz. Ben hiç sanmıyorum. Paranın sorun olabileceğini hiç düşünmüyorum. Eğer derdim para olsaydı Katar’a transfer olurdum.” ifadelerine yer vermişti.

YILLIK 200 MİLYON EURO

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Al Nassr’dan yıllık 200 milyon euro kazanması beklenen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibiyle yaptığı sözleşmenin ardından, “Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr’ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum” sözlerini kullanmıştı.

Ronaldo'nun bu açıklamaları sonrası sosyal medyada futbolcunun parayı seçtiğini belirterek alay etti.


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