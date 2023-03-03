Alacaklısını tüfekle vuran şahıs yakalandı

Olay, Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aracından inerek yolda yürüyen Mehmet T. (56), kendisine borcu olan Koray Ö. (25) ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Koray Ö., elindeki tüfekle Mehmet T.’yi vurdu. Mehmet T. karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Koray Ö. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

