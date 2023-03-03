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Alacaklısını tüfekle vuran şahıs yakalandı

03.03.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan alacak-verecek kavgasında tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı. Kaçan şüpheli ise jandarma ekiplerince yakalandı.

Alacaklısını tüfekle vuran şahıs yakalandı

Olay, Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aracından inerek yolda yürüyen Mehmet T. (56), kendisine borcu olan Koray Ö. (25) ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Koray Ö., elindeki tüfekle Mehmet T.’yi vurdu. Mehmet T. karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Koray Ö. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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