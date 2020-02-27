YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Alaçatı’da hedef: "Korumacı turizm"

Alaçatı’da hedef: "Korumacı turizm"

İZMİR HABERLERİ  | 27.02.2020 10:24 | Son Güncelleme

Alaçatı Turizm Derneği, yeni yönetimini belirlerken, yeni yönetim yayınladığı Alaçatı manifestosunda hedefini ’korumacı turizm’ olarak belirledi.120 otel ve 35 restoranla yıllık 245 milyon liralık ekonomik büyüklüğe sahip Alaçatı Turizm Derneği, yeni yönetimini belirledi.

Alaçatı Turizm Derneği, yeni yönetimini belirlerken, yeni yönetim yayınladığı Alaçatı manifestosunda hedefini ’korumacı turizm’ olarak belirledi.
120 otel ve 35 restoranla yıllık 245 milyon liralık ekonomik büyüklüğe sahip Alaçatı Turizm Derneği, yeni yönetimini belirledi. Bu kapsamda, derneğin yönetim kurulu başkanlığına Celal Bayraktaroğlu seçilirken, yönetim kurulu da deneyimli isimlerden oluştu.
Yeni yönetim yayınladığı Alaçatı manifestosunda hedefini ‘korumacı turizm’ olarak belirledi. Bayraktaroğlu, "Alaçatı dünyanın en nadide yeri. Bu kadar ilgi görmesinin bir tek nedeni var, o da sahip olduğu değerler. Doğası kadar Alaçatı yaşam tarzı da bu değerler arasında yer alıyor ve biz bu yaşam kültürünü korumaya kararlıyız. Alaçatı manifestosu sadece bizim için geçerli değil, Alaçatı’ya adım atan herkes bu manifestoya uymalı" dedi.
Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, Alaçatı’nın kendine has özellikleri olduğunu ve insanlar tarafından bu özellikler için tercih edildiğini belirterek, "Tarihi çok eskilere dayanan Alaçatı, her zaman keşfetmeyi seven insanların gözdesi oldu. İnsanlar buraya yaşam şekli için geliyor" şeklinde konuştu.
Alaçatı’daki yaşamı geliştirip, değerini bilen herkese tattırmak için çalışacaklarını vurgulayan Bayraktaroğlu, "Biz bu nadide yerleşimi, yaşam kültürüyle birlikte ele alacağız. Hep birlikte Alaçatı ruhunu koruyacak, cazibesini yitirmesine asla izin vermeyeceğiz" diye aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’de güzellik salonları denetlendi

Gebze’de güzellik salonları denetlendi

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

Balıkesir’de üniversite güvenlik toplantısı yapıldı

Balıkesir’de üniversite güvenlik toplantısı yapıldı

Judoda Salihli başarısı

Judoda Salihli başarısı

Otomobiliyle polisten kaçan alkollü sürücü 4 araca çarptıktan sonra yakalandı

Otomobiliyle polisten kaçan alkollü sürücü 4 araca çarptıktan sonra yakalandı

İzmir Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
06:20
Sabah
07:41
Öğle
13:29
İkindi
16:37
Akşam
19:08
Yatsı
20:24

İzmir Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Egenur Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

İş Adamını Öldüren Çete Yakalandı

İş Adamını Öldüren Çete Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.