Alaçatıspor, 7-1’lik galibiyeti kadınlara armağan etti

Alaçatıspor, Torbalı Çaybaşıspor maçına, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, üzerinde Atatürk’ün "Dünyada her şey kadının eseridir" yazılı pankartla çıkarken, 7-1’lik galibiyeti de kadınlara armağan etti. Süper Amatör Lig Güney Grubu’nun 21. hafta maçında, kendi sahasında Torbalı Çaybaşıspor’u konuk eden Alaçatıspor, 7-1 galip gelerek, ligin son haftasına, lider Halilbeylispor’un 1 puan gerisinde gerdi. Maçın 1. dakikasında, Tolga’nın ayağından bulduğu golle üstünlüğü ele geçiren Alaçatıspor, 5. dakikada da penaltı kazandı. Alaçatıspor oyuncusu Kadir, penaltıyı gole çevirerek, takımını 2-0 öne geçirdi. Maçın ilk yarısı, Koray’ın uzatma dakikasında attığı golle, 3-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Alaçatıspor, 47. dakikada Berk’in attığı golle skoru 4-0 yaptı. 56. dakikada Kadir ve 60. dakikada Selman’ın attı gollerle skoru 6-0 yapan Alaçatıspor, Torbalı Çaybaşıspor oyuncusu Tayfun’un 83. dakikada attığı gole engel olamayınca, skor 6-1 oldu. Maçın skorunu ise, 89. dakikada Alaçatıspor oyuncusu Sertan’ın attı gol belirledi. Alaçatıspor, rakibini 7-1 gibi farklı bir skor ile yenerek, son haftaya 43 puanla, lider Halilbeylispor’un 1 puan gerisinden girdi.

"Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, "Maçı iyi bir skorla bitirdik. Torbalı Çaybaşıspor takımı, centilmence oynadı. Onlara da başarılar diliyoruz. Son haftaya 43 puanla, Halilbeylispor’un 1 puan gerisinde, ikinci olarak giriyoruz. Son hafta Halilbeylispor’un takılmasını bekleyeceğiz. Son hafta galip gelerek, şampiyon olmak istiyoruz. Sonrasında da Play-Off maçları var. Play-Off maçlarında da beklentimiz yüksek. BAL’a çıkmayı hedefliyoruz. Takımımız, taraftarımız, teknik ekibimiz ciddi emek verdi. Bu emeklerin karşılığını almak istiyoruz. Maça, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Atatürk’ün güzel bir sözünün yazılı olduğu pankartla çıktık. Böyle özel bir günde kazandığımız farklı galibiyeti de kadınlara armağan ediyoruz" diye konuştu.

"Play-Off grubunda da takımımızın başarılı olacağına inanıyoruz"

Alaçatıspor’un yeni Teknik Direktörü Metin İstek de yaptığı değerlendirmede, "Ben daha önce de takımda görev yapıyordum. Takımı Malik hocamızdan devir aldıktan sonra göreve devam ettik. Oyun taktiği ve oyuncularla çok fazla oynamadan, ufak tefek değişikliklerle yolumuza devam ettik. Amacımız ligi lider bitirip, Play-Off’larda oynamak. İşimizi doğru yaptığımıza inanıyoruz. Bu hafta lig ikincisi olduk. İnşallah önümüzde hafta da 3 puan alarak, Halilbeylispor’un takılması durumunda lider olarak ligi tamamlarız. Oyuncularımın performansından memnunum. Birkaç değişiklik yapıp, yola devam etmek istiyoruz. Play-Off grubunda da takımımızın başarılı olacağına inanıyoruz. Bu haftadan itibaren, bize verilen süre içerisinde, tesiste çalışmalarımız olacak. Bu çalışmalarla, lig içerisinde eksik gördüğümüz yerleri, daha iyi çalışmalarla tamamlamayı düşünüyoruz. Bugün, 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Başkanımız bu konuda çok duyarlı. Anlamlı bir pankartla maça çıktık. Bu galibiyeti, öncelikle Alaçatılı kadınlara ve tüm Türkiye’deki kadınlara armağan ediyoruz" şeklinde konuştu.

