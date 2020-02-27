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Alaçatıspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

İZMİR HABERLERİ  | 27.02.2020 20:55 | Son Güncelleme

Süper Amatör Lig Güney Grubu’nun güçlü takımlarından Alaçatıspor, Malik Gençalp ile yollarını ayırmasının ardından yeni Teknik Direktör’ünü belirledi.Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Malik Gençalp ile, anlaşmalı olarak yollarını ayıran Alaçatıspor, Teknik Direktörlüğe Metin İstek’i getirdi.

Alaçatıspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Amatör Lig Güney Grubu’nun güçlü takımlarından Alaçatıspor, Malik Gençalp ile yollarını ayırmasının ardından yeni Teknik Direktör’ünü belirledi.
Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Malik Gençalp ile, anlaşmalı olarak yollarını ayıran Alaçatıspor, Teknik Direktörlüğe Metin İstek’i getirdi. Yeni Teknik Direktör Metin İstek’in Yardımcı Antrenörlüğü’ne de Fırat Tınaz getirildi.
05 Kasım 1979 İzmir doğumlu olan yeni Teknik Direktör Metin İstek, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu. Beden Eğitimi Öğretmenliği de yapan İstek, UEFA B belgesine sahip. Alaçatıspor’da çeşitli kademelerde görev de yapan İstek, evli ve 1 çocuk sahibi.

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