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Alanya'da 3. Uluslararası Bisiklet Festivali kapsamında boya festivali yapıldı

24.09.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da 3. Uluslararası Bisiklet Festivali kapsamında boya festivali yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3. Uluslararası Bisiklet Festivali kapsamında boya festivali olarak bilinen "Colorist Holifest"te katılımcılar, birbirine boya atarak eğlendi.

Kestel Mahallesi'ndeki futbol sahasında düzenlenen etkinliğe, aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu yaklaşık 500 kişi katıldı.

Girişte turuncu, sarı, kırmızı, mor, mavi, pembe ve yeşilden oluşan toz boya satın alan katılımcılar, daha sonra bunları birbirlerinin üzerine attı. Müzik eşliğinde eğlenen katılımcılar, rengarenk oldu.

Organizatör Kerim Coşkun, bisiklet festivali bünyesinde ikincisini gerçekleştirdikleri etkinliğe ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İlçede yaşayan yabancıların da etkinliğe katıldığını anlatan Coşkun, "Yaş sınırı olmayan etkinliğimizde boyalarımız, sağlığa zararı olmayan gıda boyası ve mısır nişastasından üretiliyor. Çocuklarıyla katılan aileler güzel bir gün geçirerek renkler içerisinde eğlendi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya festival

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