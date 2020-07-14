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Alanya’da aranan 11 şüpheli yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 14.07.2020 20:44 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan 11 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, dolandırıcılık, hırsızlık, gasp, fuhuşa teşvik etme ve borçlunun ödeme şartını ihlali gibi suçlardan aranan 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan 11 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, dolandırıcılık, hırsızlık, gasp, fuhuşa teşvik etme ve borçlunun ödeme şartını ihlali gibi suçlardan aranan 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler daha önceden belirledikleri adreslere baskın düzenleyerek 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin 9’u emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, 2 şüpheli ise sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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