Alanya'da kamyonetin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kamyonetin devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

A.K’nin (60) kullandığı 07 N 4678 plakalı kamyonet, Payallar Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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