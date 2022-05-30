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Alanya'da kamyonetin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

30.05.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da kamyonetin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kamyonetin devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

A.K’nin (60) kullandığı 07 N 4678 plakalı kamyonet, Payallar Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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