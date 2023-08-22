Alanya'da kaybolan Alman turisti arama çalışmaları sürdü

Tatil için geldiği ilçedeki otelinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 72 yaşındaki Alman Annegret Kandzorra'nın aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, Alanya İHH Arama Kurtarma ve Manavgat Acil Hava Kurtarmadan (AHK) yaklaşık 250 kişilik ekip, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) köpekleri eşliğinde aramalarını sürdürdü.

Ekiplerin çalışması, İncekum Mahallesi'nde bulunan su kuyularında yoğunlaştı. Yaklaşık 5 gündür kayıp olan Alman turisti bulmak için bölgedeki su kuyularına inen dalgıçlar tarafından arama yapıldı.

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde konakladığı otelden 8 Ağustos'ta ayrılan Annegret Kandzorra'dan haber alınamaması üzerine kayıp turist kadının son görüldüğü noktadaki kamera kayıtları incelenerek arama çalışması başlatılmıştı.

