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Alanya'da kaybolan Alman turisti arama çalışmaları sürdü

22.08.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 Nisan'da kaldığı otelden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Alman turist için başlatılan arama çalışmaları devam etti.

Tatil için geldiği ilçedeki otelinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 72 yaşındaki Alman Annegret Kandzorra'nın aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, Alanya İHH Arama Kurtarma ve Manavgat Acil Hava Kurtarmadan (AHK) yaklaşık 250 kişilik ekip, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) köpekleri eşliğinde aramalarını sürdürdü.

Ekiplerin çalışması, İncekum Mahallesi'nde bulunan su kuyularında yoğunlaştı. Yaklaşık 5 gündür kayıp olan Alman turisti bulmak için bölgedeki su kuyularına inen dalgıçlar tarafından arama yapıldı.

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde konakladığı otelden 8 Ağustos'ta ayrılan Annegret Kandzorra'dan haber alınamaması üzerine kayıp turist kadının son görüldüğü noktadaki kamera kayıtları incelenerek arama çalışması başlatılmıştı.

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Dalgıç Alanya kayıp arama ihh jandarma

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