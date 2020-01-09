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  4. Alanya’da sezon değerlendirme toplantısı

Alanya’da sezon değerlendirme toplantısı

ANTALYA HABERLERİ  | 09.01.2020 10:09 | Son Güncelleme

Alanya’da Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in katılımıyla “2019 Turizm Sezon Değerlendirmesi ve 2020 Sezonuna Yönelik Öngörüler” konulu sektörel toplantı yapıldı.

Alanya’da Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in katılımıyla “2019 Turizm Sezon Değerlendirmesi ve 2020 Sezonuna Yönelik Öngörüler” konulu sektörel toplantı yapıldı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili’nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya tur operatörleri, acente temsilcileri, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve ALTİD Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Turizm istatistiklerinden oluşan sunumun yapıldığı toplantıda, şehir trafiği, ulaşım, toplu taşıma araçları, geri dönüşüm, İngiltere pazarındaki yükseliş, İskandinavya pazarındaki beklentiler, cadde ve sokak aydınlatmaları, sahil düzenlemeleri, sportif ve kültürel etkinliklerin yurt dışı acentelerin kataloglarında yer alması, Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TTGA) tanıtım bütçesi ve tanıtım çalışmaları konuları görüşüldü.

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