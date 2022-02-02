Alanya'daki Hasan Terzi 1. Etap Bisiklet Yol Yarışları sona erdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Hasan Terzi 1. Etap Bisiklet Yol Yarışları, 'kriteryum' kategorisiyle sona erdi.

Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Hasan Terzi 1. Etap Bisiklet Yol Yarışları'nın son gününde 'kriteryum' etabı gerçekleştirildi.

Yarışlar sonunda elit erkeklerde birinci Samet Bulut, ikinci Mehmet Kanat, üçüncü Süleyman Uğurcu oldu. Kadınlarda Azize Bekar birinciliği, Sevim Gerçek ikinciliği, Mehlika Elmalı da üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Alanya'nın bisiklet yarışlarına sahip çıktığını söyledi.

Bisiklet yarışlarını tabana yaymaya büyük önem verdiklerini anlatan Müftüoğlu, "Bu yüzden de ilk defa 9 yaş altına indik. Hem tabandan hem elitlerden 3 gün boyunca sporcularımız çok güzel bir yarış ortaya koydu. Bu vesileyle önümüzdeki 3 yıl daha Türk bisikletini olimpiyatlara ve dünyaya taşımak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise Alanya'nın sporun başkenti olduğunu ifade etti.

Tüm sporların Alanya'da yapılabilecek bir düzeye geldiğini anlatan Yücel, "Federasyonun sezonun ilk organizasyonunu Alanya'da yapması bizi son derece mutlu etti ve bölge halkında mutluluk, memnuniyet uyandırdı. Hem bisiklet kültürünü sevdirmek hem de gençlerimizin bisiklete olan tutkusunu, bisiklete olan aşkını perçinlemek adına küçük genç yaştan 9 yaşına kadar bisiklet yarışlarının organize edilmesi de son derece önemliydi." ifadelerini kullandı.

Bu tür organizasyonlarda çıtayı daha da yükselteceklerini dile getiren Yücel, spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

