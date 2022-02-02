YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya'daki Hasan Terzi 1. Etap Bisiklet Yol Yarışları sona erdi

Alanya'daki Hasan Terzi 1. Etap Bisiklet Yol Yarışları sona erdi

02.02.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elit kategoride erkeklerde Samet Bulut, kadınlarda Azize Bekar birinci oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Hasan Terzi 1. Etap Bisiklet Yol Yarışları, 'kriteryum' kategorisiyle sona erdi.

Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Hasan Terzi 1. Etap Bisiklet Yol Yarışları'nın son gününde 'kriteryum' etabı gerçekleştirildi.

Yarışlar sonunda elit erkeklerde birinci Samet Bulut, ikinci Mehmet Kanat, üçüncü Süleyman Uğurcu oldu. Kadınlarda Azize Bekar birinciliği, Sevim Gerçek ikinciliği, Mehlika Elmalı da üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Alanya'nın bisiklet yarışlarına sahip çıktığını söyledi.

Bisiklet yarışlarını tabana yaymaya büyük önem verdiklerini anlatan Müftüoğlu, "Bu yüzden de ilk defa 9 yaş altına indik. Hem tabandan hem elitlerden 3 gün boyunca sporcularımız çok güzel bir yarış ortaya koydu. Bu vesileyle önümüzdeki 3 yıl daha Türk bisikletini olimpiyatlara ve dünyaya taşımak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise Alanya'nın sporun başkenti olduğunu ifade etti.

Tüm sporların Alanya'da yapılabilecek bir düzeye geldiğini anlatan Yücel, "Federasyonun sezonun ilk organizasyonunu Alanya'da yapması bizi son derece mutlu etti ve bölge halkında mutluluk, memnuniyet uyandırdı. Hem bisiklet kültürünü sevdirmek hem de gençlerimizin bisiklete olan tutkusunu, bisiklete olan aşkını perçinlemek adına küçük genç yaştan 9 yaşına kadar bisiklet yarışlarının organize edilmesi de son derece önemliydi." ifadelerini kullandı.

Bu tür organizasyonlarda çıtayı daha da yükselteceklerini dile getiren Yücel, spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyorFedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyor
Iğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildiIğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildi
Ödemiş'te tek katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştuÖdemiş'te tek katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu
Anahtar Kelimeler:
Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 2 Şubat Çarşamba

İmsak
06:30
Sabah
07:52
Öğle
13:16
İkindi
16:05
Akşam
18:30
Yatsı
19:46
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları

Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.