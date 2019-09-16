Alanyaspor 3 - 1 Fenerbahçe

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 4. haftanın son mücadelesinde Alanyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maça iki takım da kontrollü başladı. Fenerbahçe topa hakim olan taraf olurken, Alanyaspor ise kontra atakla gol aradı.

Maçın ilk önemli atağını Fenerbahçe yakaladı. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün ortasında arka direkte boş durumda bulunan Kruse istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti. 27'de ise bu kez Alanyaspor gole yaklaştı. Fernandes, Fenerbahçe ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

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Dakikalar 39'u gösterdiğinde Fenerbahçe golü buldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Garry Rodrigues, Kruse'yi gördü. Alman yıldızın çok şık tek pasında Tolga Ciğerci topun gelişine plase bir vuruşla Marafona'yı avladı ve Fenerbahçe maçta 1-0 öne geçti.

ZANKA - ALTAY ANLAŞMAZLIĞI GOLÜ GETİRDİ

Beraberlik arayan Alanyaspor'da Campos'un sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Altay hata yaparak topu sektirse de daha sonra kontrol etmeyi başardı. İlk yarının son anlarında Zanka'nın hatalı pasını kaleci Altay kayarak taca attı. Pozisyonun devamında yine Zanka ile Altay anlaşmazlığı sonrası topu önünde bulan Bakasetas'ın pasında Papiss Cisse golü attı ve devreye 1-1'lik eşitlikle gidildi.