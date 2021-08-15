Alanyaspor, Başakşehir'i yeni transferiyle yıktı!

Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmasında Başakşehir, Alanyaspor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 12. dakikada yeni transfer Cristian Borja kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, sezona 3 puanla başladı. Başakşehir ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.

Alanyaspor, gelecek hafta Altay'ı konuk edecek. Başakşehir ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

BAŞAKŞEHİR, ALANYA'YA KARŞI GÜLEMİYOR

Başakşehir, Alanyaspor ile oynadığı son 8 Süper Lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (4B, 3M)

BAŞAKŞEHİR'DE YENİ TRANSFER 11'DE

Medipol Başakşehir'de bir yeni transfer ilk 11'de yer aldı. Brezilyalı oyuncu Lima, ilk 11'de sahaya çıktı.

Diğer yeni transferler Zulj ve Ahmed Kutucu ise yedekler arasında forma şansı bekledi.

SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi, Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler unutulmadı.

Yaşanan can kayıpları sebebiyle maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

