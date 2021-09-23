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Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile dolu dizgin

23.09.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, evinde Kasımpaşa'yı 2-0 yendi ve Bülent Korkmaz ile 3'te 3 yaptı.

Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile dolu dizgin

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi Akdeniz ekibi 2-0'lık skorla kazandı.

Oldukça yüksek tempoda oynanan mücadelede Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 54. dakikada Davidson'un asistinde Efecan Karaca ile 83. dakikada Davidson'dan geldi.

Bu skorla yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz ile çıktığı 3 maçı da kazanan Alanyaspor, puanını 12 yaparak 7. sıraya yerleşti. Üst üste 3. kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa ise 5 puanla 16. sırada kaldı.

Alanyaspor'un başında görev yaptığı ilk 3 Süper Lig maçını kazanan Bülent Korkmaz, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez göreve üst üste 3 galibiyet ile başladı.

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile kritik bir sınava çıkacakken, Kasımpaşa ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Kasımpaşa
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