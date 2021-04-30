Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası iddiası

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının 28. dakikasında Valencia'nın Caulker tarafından düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, beyaz noktayı gösterdi.

Devamında VAR incelemesinde Mesut Özil'in pas verdiği anda Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal oldu.

AHMET ÇAKAR: BEN DEMİYORUM KURAL ÖYLE

Penaltının iptal edilmesiyle ilgil futbol yorumcusu, eski FIFA hakemi Ahmet Çakar, yaptığı paylaşımda; "FIFA kurallarına göre ofsayttaki bir oyuncu topa doğru hareketlenip topa vurmadan önce penaltıya maruz kalırsa ofsayt ihlali gerçekleşmez, penaltı verilir, der. Ben değil FIFA oyun kuralları söylüyor. Alanya-F.Bahçe maçında hakemler ağır bir kural hatası yapmışlardır" ifadelerini kullandı.



