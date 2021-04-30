SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası iddiası

Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası iddiası

30.04.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçe'nin penaltısının iptal edilmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Fenerbahçe'nin ilk yarıda Valencia ile kazandığı penaltı, ofsayt nedeniyle iptal edilince futbol yorumcusu, eski FIFA hakemi Ahmet Çakar'dan flaş bir iddia geldi.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası iddiası

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının 28. dakikasında Valencia'nın Caulker tarafından düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, beyaz noktayı gösterdi.

Devamında VAR incelemesinde Mesut Özil'in pas verdiği anda Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal oldu.

AHMET ÇAKAR: BEN DEMİYORUM KURAL ÖYLE

Penaltının iptal edilmesiyle ilgil futbol yorumcusu, eski FIFA hakemi Ahmet Çakar, yaptığı paylaşımda; "FIFA kurallarına göre ofsayttaki bir oyuncu topa doğru hareketlenip topa vurmadan önce penaltıya maruz kalırsa ofsayt ihlali gerçekleşmez, penaltı verilir, der. Ben değil FIFA oyun kuralları söylüyor. Alanya-F.Bahçe maçında hakemler ağır bir kural hatası yapmışlardır" ifadelerini kullandı.

4773


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
İlginç ama cesur karardıİlginç ama cesur karardı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Fenerbahçe Futbol Kulübü Alanyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Komedyen olmalıymışsın çakar ahmet..
ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ ADAMLAR ŞAMPİYONLĞU İLAN ETTİ BU HALA PENALTI YOK OFSAYT GEÇ BUNLARI ALOOOOO
paralı uşak işin gücün yalan dolan ortalığı karıştırmak.adam gibi yorumcumu yok yazık bu ülkeye

En Çok Okunan Haberler

İki ilde tam kapanma kararı! Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

İki ilde tam kapanma kararı! Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum

Emre Belözoğlu camiaya seslendi

Emre Belözoğlu camiaya seslendi

Fenerbahçe'den kritik kayıp

Fenerbahçe'den kritik kayıp

TFF bakış açısını göstermiştir

TFF bakış açısını göstermiştir

Başakşehir'den inanılmaz geri dönüş!

Başakşehir'den inanılmaz geri dönüş!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

G.Saraylı isim Dinamo Kiev yolcusu

G.Saraylı isim Dinamo Kiev yolcusu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

Yok artık Caner! Galatasaray'ı geride bıraktı

Yok artık Caner! Galatasaray'ı geride bıraktı

Bomba iddia! Galatasaray ve Burak Yılmaz

Bomba iddia! Galatasaray ve Burak Yılmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.