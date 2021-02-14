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Alanyaspor-Hatayspor: 0-0 (Maç sonucu)

14.02.2021 18:01 | Son Güncelleme:
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Alanyaspor-Hatayspor: 0-0 (Maç sonucu)

Süper Lig'de sezonun flaş takımlarından Hatayspor ile Alanyaspor'un mücadelesi golsüz sona erdi.

Süper Lig'de 25. hafta maçında Hatayspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Üst sıraları da yakından ilgilendiren mücadele 0-0 sona erdi.

Konuk ekip Alanyaspor deplasmanda olmasına rağmen golü daha fazla arayan bir görüntü sergiledi. Alanyaspor'un savunmasındaki boşluklaran yararlanmak isteyen Hatayspor, Strahil Popov'un 45. dakikada ikinci sarı kartla atılmasının ardından 10 kişi oynamasının sıkıntısını çekti. Mücadelede gol olmayınca, Hatayspor ve Alanyaspor 1'er puanla haftayı kapattı.

Evinde 4 haftadır kazanamayan Hatayspor 36, deplasmanda 3 haftadır kazanamayan Alanyaspor ise 42 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor, Erzurumspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

  1. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Boupendza'nın sert şutunu kaleci Marafona, ikinci hamlede kontrol etti.
  2. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ceza sahası önüne yaptığı ortada topla buluşan Boupendza'nın şutu üstten auta gitti.
  3. dakikada Babacar'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Munir'de kaldı.
  4. dakikada sağ köşeden kullanılan kornerde kale önünde Caulker'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Munir kurtardı.
  5. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Caulker'ın altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunu kaleci Munir, son anda çizgiden çıkardı.
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