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Alanyaspor'u taşıyan uçak sis nedeniyle Sivas'a inemedi

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 20.02.2020 18:35 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'u taşıyan özel uçak sis nedeniyle Sivas'a inemedi.

Alanyaspor'u taşıyan uçak sis nedeniyle Sivas'a inemedi

Sivas'a gitmek üzere Antalya'dan kalkış yapan Aytemiz Alanyaspor kafilesini taşıyan özel uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki yoğun sis nedeniyle Kayseri'ye iniş yaptı.

Kafilenin kara yolu ile Sivas'a hareket edeceği öğrenildi.

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