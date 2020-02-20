Alanyaspor'u taşıyan uçak sis nedeniyle Sivas'a inemedi

Sivas'a gitmek üzere Antalya'dan kalkış yapan Aytemiz Alanyaspor kafilesini taşıyan özel uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki yoğun sis nedeniyle Kayseri'ye iniş yaptı.
Kafilenin kara yolu ile Sivas'a hareket edeceği öğrenildi.
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