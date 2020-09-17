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Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rosenborg!

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 17.09.2020 17:45 | Son Güncelleme

Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda karşılaşacağı rakip belli oldu.

Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rosenborg!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Alanyaspor'un rakibi, Ventspils'i 5-1 mağlup eden Norveç temsilcisi Rosenborg oldu.

Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda deplasmanda Rosenborg ile karşılaşacak. Mücadelenin tarihi ve saati ise henüz belirsizliğini koruyor.

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