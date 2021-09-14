Alanyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, GZT Giresunspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yer almadı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman öncesi Efkan Bekiroğlu için sahada doğum günü kutlaması yapıldı.

Alanyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.



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