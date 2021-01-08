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Alaşehir’de dereler temizleniyor

08.01.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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MASKİ Genel Müdürlüğü, taşkınların önüne geçebilmek adına il genelinde başlattığı dere temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, taşkınların önüne geçebilmek adına il genelinde başlattığı dere temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. MASKİ ekipleri bu kapsamda Alaşehir İlçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 1 kilometrelik uzunluğundaki derenin temizliğini tamamladı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başlattığı dere ve menfezlerde yaptığı temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Olası taşkınları önlemek adına ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda Alaşehir İlçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 1 kilometrelik uzunluğundaki derenin temizliği titizlikle yapıldı. Vatandaşların kış mevsiminde sıkıntı yaşamasının önüne geçmek üzere yapılan temizlik çalışması sayesinde, derede biriken atıklar temizlenerek hem görüntü kirliliği hem de yağışlar nedeniyle derede birikinti olması önlenecek. Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Bilgi, “Mahallemizde bulunan ve özellikle tarım alanı bölgesinde yer alan deremiz kış ayının girmesiyle beraber bizlere çok sorun yaratıyordu. Yağışlar tam anlamıyla başlamadan deremizin temizliği yapıldı. Hem görüntü kirliliği hem de taşkınlara sebebiyet veren deremizde artık düzenli bir şekilde su akışı sağlandı. Yapılan hizmetlerden ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve MASKİ personeline çok teşekkür ederiz” dedi.

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