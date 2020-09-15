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Alaşehir’de üreticilere fiyat uyarısı

MANİSA HABERLERİ  | 15.09.2020 12:04 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sergide kurutmalık üzümü olan üreticileri ziyaret eden Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alımlara devam ettiğini ve 9 numara üzümün 12.5 TL’den alındığını anlattı.Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sergide kuru üzümü bulunan üreticileri ziyaret etti.

Alaşehir’de üreticilere fiyat uyarısı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sergide kurutmalık üzümü olan üreticileri ziyaret eden Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alımlara devam ettiğini ve 9 numara üzümün 12.5 TL’den alındığını anlattı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sergide kuru üzümü bulunan üreticileri ziyaret etti. Üreticilere hayırlı kazançlar dileyen ekipler, TMO’da 9 numara üzümün 12.5 TL’den alınmaya devam ettiğini anlattı. Üzüm tüccarlarının çekirdeksiz kuru üzümü 10 ila 11 TL arasında aldıkları yöndeki şikayetlerin de değerlendirildiğini belirten ekipler TMO’da alımların devam edildiğini ve üzüm alım kotasının da arttırılarak 10 gün içerisinde ödemelerin yapıldığını belirttiler.
Alaşehir İlçe Tarım Orman Müdürü Bülent Güleç, "Üreticilerden tüccarların 10-11 TL arasında üzüm aldıkları yönünde şikayetlerini değerlendirerek, Tarım Orman Bakanlığına iletmişler. Bakanlık bunun üzerine bizlerden üzüm üreticilerinin uyarılmasını istedi. Biz de ekiplerimizle üreticilerimizi, bu yönde yaptığımız çalışmalarda mahalle mahalle gezerek sergide üzümü olan üreticilerimiz ziyaret ettik. Üreticilere TMO ‘nun alımlara devam ettiğini, 9 numara üzümün 12.5 TL olduğunu, üzüm alım kotasının artırıldığını, TMO‘ya verilen üzüm paralarının 10 gün içerisinde ödendiğini anlattık. Üreticilerimize bütün yıl boyunca binbir emekle ürettiğiniz 9 numara çekirdeksiz kuru üzümü TMO’nun 12.5 TL’ye aldığını ve üzümlerini daha iyi fiyatla değerlendirmelerini anlattık" dedi.
TMO’nun açıkladığı fiyattan memnun olduğunu belirten üzüm üreticisi Özcan Çelik, "TMO‘nun açıklamış olduğu üzüm fiyatları çok iyi. Bu yıl üzümlerimiz kaliteli. TMO’nun üzüm alması fiyatların düşmesini engelledi. Üreticilere tavsiyemiz üzümlerini TMO ‘ya vermesi" diye konuştu.

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