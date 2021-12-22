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  4. Albaraka Portföy MÜSİAD Vizyoner'21 zirvesinin destekçisi oldu

Albaraka Portföy MÜSİAD Vizyoner'21 zirvesinin destekçisi oldu

22.12.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Albaraka Portföy MÜSİAD Vizyoner'21 zirvesinin destekçisi oldu

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk’ün yüzde 100 iştiraki Albaraka Portföy, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Vizyoner'21 zirvesine destek oldu.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk’ün yüzde 100 iştiraki Albaraka Portföy tarafından desteklenen Vizyoner'21 zirvesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), tarafından iki yılda bir organize ediliyor ve iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve güven odaklı iş bağlantıları geliştirmeyi amaçlıyor. MÜSİAD tarafından toplum yararına düzenlenen etkinliğe, yurt içinden ve yurt dışından birçok iş insanı katılıyor.

Etkinlikte, teknoloji müzesi, deneyim alanları, mapping show ve NFT sergisi de yer alıyor.

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