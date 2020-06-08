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Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.06.2020 08:58 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada karnından ve göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs, hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi Ilıca Caddesi’nde meydana gelen olayda, A.T.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada karnından ve göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi Ilıca Caddesi’nde meydana gelen olayda, A.T. ile S.Ç. arasında telefon hattından dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında A.T., S.Ç.’yi karın ve göğüs kısmından bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan S.Ç., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Olay sonrasında kaçan A.T.’ de, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Kayseri Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
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Sabah
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Öğle
12:42
İkindi
16:37
Akşam
20:08
Yatsı
21:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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