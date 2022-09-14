Aleksander Sekulic, Zoran Dragic’in sakatlığını değerlendirdi

Sırbistan ve Yunanistan’ın elenmesiyle birlikte Slovenya, EuroBasket 2022’de kadrosunda bir NBA süper yıldızı bulunduran tek takım olarak kaldı.

Takımın koçu Aleksander Sekulic, tam da bu yüzden oyuncularının Polonya’ya karşı ekstra dikkatli olmasını istiyor.

Luka Doncic önderliğindeki Slovenya, bu akşam (14 Eylül) 21.30’daki çeyrek final mücadelesine hazırlanırken Sekulic, takımına uyarıda bulunmayı ihmal etmiyor:

“Daha önce de birkaç kez belirttiğim gibi şampiyonada kötü bir takım yok. Tek maçı asla hafife alamazsınız, galibiyet kendiliğinden gelmez. Polonya Milli Takımı, üç oyuncunun bir nebze öne çıktığı çok iyi bir takım. O üç oyuncu da kısa rotasyonundaki Slaughter ve Ponitka ile pota altındaki Balcerowski.”

Aynı zamanda Slovenya, Zoran Dragic’in sakatlığı sebebiyle turnuvanın geri kalanını 11 oyuncuyla oynamak zorunda kalacak.

Koç Sekulic, bu durumun takımı etkileyebileceğini itiraf etti:

“Takımımız için çok önemli bir parçası olan Zoran Dragic’in yokluğu rotasyonumuzu biraz karıştırdı. Polonya karşısında biraz farkı düşünmeli ve alternatif çözümler bulmalıyız. Maça nasıl başladığımız ve en iyi oyuncularına karşı nasıl duracağımız belirleyici olacak.”

(Eurohoops)

