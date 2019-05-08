Aleksandr Kokorin'e 18 ay, Pavel Mamaev'e ise 17 ay hapis cezası verildi!

Rus milli futbolcular Aleksandr Kokorin 18 ay, Pavel Mamaev ise 17 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Başkent Moskova'daki Tverskoy Mahkemesi, "holiganlık" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanan Kokorin'i 18 ay ve Mamaev'i ise 17 ay hapis cezasına mahkum etti.
Rusya Premier Lig'de bu yıl şampiyon olan Zenit'te oynayan Kokorin ile Krasnodar'ın futbolcusu Mamaev, 2018’in Ekim ayında Moskova’da gerçekleşen iki saldırı nedeniyle tutuklanmıştı. İki futbolcunun saldırdığı bir kişinin devlet memuru olduğu ortaya çıkmıştı.
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