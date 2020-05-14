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Alemdar Gemisi’nde voleybol gösterisi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.05.2020 22:24 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Engelliler Haftası kutlamaları kapsamında Alemdar Müze Gemisi’nde etkinlik düzenlendi.Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık engelli sporcuları kutladı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Engelliler Haftası kutlamaları kapsamında Alemdar Müze Gemisi’nde etkinlik düzenlendi.
Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık engelli sporcuları kutladı.
Kdz. Ereğli Belediyesi ile Kdz. Ereğli Kaymakamlığı işbirliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Engelliler Haftası kutlamaları kapsamında Alemdar Müze Gemisi’nde etkinlik düzenlendi.
Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley Milli Takım oyuncuları, Gençlik İlçe Spor Müdürlüğü Voleybol Antranörü Adem Çelik yönetiminde engelli ve engelsiz öğrencilerle birlikte ‘19 İl 19 Mayıs’ sloganıyla paravolley gösterisi yaptılar.
Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ile Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli’nin tarihinde önemli bir yer tutan Alemdar Gemisi’nde gösteri maçı yapan sporcuları kutladılar. Kaymakam Çorumluoğlu daha güzel günlerde etkinlikler gerçekleştireceklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:“Korona virüs şartları nedeniyle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı zamanda Engelliler Haftasını, bu tür etkinliklerle geçireceğiz. İnşallah bugünler geçecek. Bu sahilde sizlerle beraber çok daha güzel aktiviteleri beraber yapacağız. Sizlerin hem Engelliler Haftası’nı hem de 19 Mayıs’ı kutluyorum” dedi.
Başkan Posbıyık’da gençlerin bayramını kutlayarak şu sözlere yer verdi: “Sıkıntılı günler geçiriyoruz. İnşallah bunu akıllı davranarak, maske kullanarak, sosyal mesafeyi koruyarak, hijyen kurallarına uyarak atlatacağız. Çok daha güzel günler göreceğiz. Engelliler Haftası’nı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”
Başkan Posbıyık, daha sonra sporculara çeşitli hediyeler verdi.

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