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Alex de Souza'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Fenerbahçeliler heyecanlandı ama daha yeni imza atmıştı...

29.11.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Kısa süre önce Brezilya Serie B takımlarından Avai ile 2023 sezonu için resmi anlaşma imzalayan Alex, Twitter hesabından ''Yuvama dönüyorum'' şeklinde bir paylaşım yaptı.

Alex de Souza'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Fenerbahçeliler heyecanlandı ama daha yeni imza atmıştı...

Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından antrenörlüğe soyunan Alex de Souza, görevini ülkesi Brezilya'da sürdürüyor. Brezilya Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai, Alex ile 2023 sezonu için anlaşma sağladıklarını resmen duyurmuştu.

ALEX'TEN ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

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2023 yılında Avai'nin teknik direktörü olacak Alex'ten kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından yazdığı "Yuvama dönüyorum'' mesajı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

"KULÜP İÇİN KENDİMİ ADAYACAĞIM" DEMİŞTİ

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Avai ile sözleşme imzalayan Alex, "Avai bana teknik direktör olarak başlama şansı verdi. Avai kulübüne teşekkür ederim ve onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışıp kulüp için kendimi adayacağım." demişti.

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