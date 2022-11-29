Alex de Souza'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Fenerbahçeliler heyecanlandı ama daha yeni imza atmıştı...

Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından antrenörlüğe soyunan Alex de Souza, görevini ülkesi Brezilya'da sürdürüyor. Brezilya Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai, Alex ile 2023 sezonu için anlaşma sağladıklarını resmen duyurmuştu.

ALEX'TEN ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

2023 yılında Avai'nin teknik direktörü olacak Alex'ten kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından yazdığı "Yuvama dönüyorum'' mesajı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

"KULÜP İÇİN KENDİMİ ADAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Avai ile sözleşme imzalayan Alex, "Avai bana teknik direktör olarak başlama şansı verdi. Avai kulübüne teşekkür ederim ve onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışıp kulüp için kendimi adayacağım." demişti.

