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Alex Teixeira Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Alex Teixeira kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

03.07.2022 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alex Teixeira'nın Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Geçtiğimiz sene takımın kadrosuna dahil olan Teixeira ile yollar ayrıldı. Gelişme sonrası ünlü futbolcunun hayatı ve memleketi gibi konular merak edildi. Peki Alex Teixeira Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Alex Teixeira kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Alex Teixeira Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Alex Teixeira kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Alex Teixeira'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Başarılı futbolcu, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlamış olan Beşiktaş'ta performansıyla beklentilerin altında kalmıştı. Son gelişmeler ile Teixeira'nın ayrılığı açıklandı. Peki Alex Teixeira kimdir?

ALEX TEIXEIRA KİMDİR?

Beşiktaş’ta perfomansıyla çokça konuşulan isimlerden Alex Teixeira'nın Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edildi. Buna göre Beşiktaş yönetiminin yüksek maliyeti ve yaşı sebebiyle göndermeyi düşündüğü Alex Teixeira, 1 sene daha kalmak istediğini takıma bildirdi. Ancak Teixeira için ayrılık çanları çalmış durumda. Siyah-beyazlı takım, Teixeira ile görüştü ve oyuncuyu bonservisini bedelsiz olarak vererek sözleşmeyi fesh etme konusunda konuştu. Görüşme sonunda ise Teixeira ikna edildi.

Tam adı Alex Teixeira Santos olan futbolcu 6 Ocak 1990 tarihinde Duque de Caxias'da dünyaya gelmiştir. On numara pozisyonunda oynayan Brezilyalı futbolcu, Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymekteydi.

Vasco de Gama , Shakhtar Donetsk gibi takımlarda oynamış olan futbolcu, Jiangsu Suning'de de yer almıştı. Ocak 2016 tarihinde İngiliz Premier League kulübü Liverpool, Shakhtar Donetsk kulübüne Alez Teixeira'yı transfer etmek için 32 milyon € teklif sunmuştu. Alex Teixeira'nın Liverpool transfer olmak istese de Shakhtar Donetsk teklifi reddetmişti ve sonrasında 5 Şubat 2016 tarihinde Alez Teixeira, 50 milyon € bonservis bedeli karşılığında Çin kulübü Jiangsu Suning'a satılmıştı. Teixeira böylece Çin kulübü ile dört senelik bir sözleşme imzalamıştı.

1 Mart 2016 tarihinde Alex Teixeira, AFC Şampiyonlar Ligi'nde Jeonbuk Motors'u 3-2 yendikleri maçta Jiangsu formasıyla ilk maçında ilk golünü atmıştı. 5 Mart 2016 tarihinde Teixeira, Çin Süper Ligi'ndeki ilk maçında Shandong Luneng'i 3-0 yendikleri maçta da yine iki gol atarak başarı göstermişti. Ünlü futbolcu 2021-22 sezonu öncesinde ise siyah beyaz takım Beşiktaş ile anlaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alex Teixeira beşiktaş
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