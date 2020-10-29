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Alex Telles koronavirüse yakalandı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.10.2020 11:38 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Alex Telles, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Alex Telles koronavirüse yakalandı

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Leipzig maçının kadrosunda yer almayan Telles'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Solskjaer, Brezilyalı futbolcunun semptom göstermediğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Bir dönem Galatasaray forması da giyen 27 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a transfer olmuştu.

(AA)

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