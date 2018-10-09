Alexander Kokorin ve Pavel Mamaev bir kafedeki iki memura saldırdı!

Rusya’nın Dünya Kupası’nda da forma giyen ünlü futbolcularından Alexander Kokorin ile Pavel Mamaev, bir skandala imza attı.

Zenit’in golcüsü Alexander Kokorin ile Krasnodar forması giyen Pavel Mamaev, Rusya’da bir kafede iki kişiye saldırdı. Dün öğle saatlerinde bir kafeye giden ikili, bir kişiyle tartıştı. Endüstri ve Ticaret Bakanlığı’nda görev yaptığı anlaşılan Denis Pak ile tartışan iki futbolcu, devamında Pak’a saldırdı. Kavga anında Kokorin’in Pak’a sandalye fırlattığı da net bir şekilde kameralara yansıdı.

Saldırının ardından iki futbolcu için soruşturma başlatılırken Denis Pak’ın saldırı anında dişi kırıldı. İki bakanlık yetkilisinin saldırı sonucunda hala hastanede olduğu belirtildi.

Rusya Spor Bakanı Pavel Kolobkov ise saldırgan futbolculara çok sert tepki gösterdi: “Eğer profesyonel sporcular Alexander Kokorin ve Pavel Mamaevbu olaya gerçekten karıştıysa bu sportmenlik dışı tavır kesinlikle kabul edilemez. Bu oyuncular ne bugün ne de gelecekte Rusya Milli formasını asla giyemez!”