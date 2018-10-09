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Alexander Kokorin ve Pavel Mamaev bir kafedeki iki memura saldırdı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 09.10.2018 18:26 | Son Güncelleme

Zenit'in golcüsü Alexander Kokorin ile Krasnodar forması giyen Pavel Mamaev, Rusya'da bir kafede iki kişiye saldırdı. Dün öğle saatlerinde bir kafeye giden ikili, kafede oturan bir kişiyle tartıştı. Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yaptığı anlaşılan Denis Pak ile tartışan iki futbolcu, devamında Pak'a saldırdı.

Rusya’nın Dünya Kupası’nda da forma giyen ünlü futbolcularından Alexander Kokorin ile Pavel Mamaev, bir skandala imza attı.

Zenit’in golcüsü Alexander Kokorin ile Krasnodar forması giyen Pavel Mamaev, Rusya’da bir kafede iki kişiye saldırdı. Dün öğle saatlerinde bir kafeye giden ikili, bir kişiyle tartıştı. Endüstri ve Ticaret Bakanlığı’nda görev yaptığı anlaşılan Denis Pak ile tartışan iki futbolcu, devamında Pak’a saldırdı. Kavga anında Kokorin’in Pak’a sandalye fırlattığı da net bir şekilde kameralara yansıdı.

Saldırının ardından iki futbolcu için soruşturma başlatılırken Denis Pak’ın saldırı anında dişi kırıldı. İki bakanlık yetkilisinin saldırı sonucunda hala hastanede olduğu belirtildi.

Rusya Spor Bakanı Pavel Kolobkov ise saldırgan futbolculara çok sert tepki gösterdi: “Eğer profesyonel sporcular Alexander Kokorin ve Pavel Mamaevbu olaya gerçekten karıştıysa bu sportmenlik dışı tavır kesinlikle kabul edilemez. Bu oyuncular ne bugün ne de gelecekte Rusya Milli formasını asla giyemez!”

DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖRMÜŞLERDİ

Bu olay, Mamaev ile Kokorin’in ilk sabıkası değil. Rusya Milli Takımı EURO 2016’da grubunu yalnızca 1 puanla tamamlayarak elenirken yakın arkadaş olan ikili, milli takım kampından ayrılır ayrılmaz şampanya partisi vermiş ve Rusya’da bu görüntüler büyük tepki görmüştü. İki futbolcu da milli takımdan ihraç edilirken Kokorin bir süre sonra özür dilemiş ve yeniden kadroya dahil edilmişti.

ŞOFÖR DE DARP ETTİLER

Öte yandan olaydan birkaç saat önce Kokorin ve Mamaev'in yeni bir skandalı daha yaşandı. İki futbolcunun Rusya'daki bir kanalın şöfürü Vitaly Solovchuk'u darp ettiği görüntüleri ortaya çıktı. Darp edilen şöför Solovchuk hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alexander Kokorin Pavel Mamaev

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