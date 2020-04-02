Alexis Sanchez hiç oynamadan Machester United'dan 17 milyon Sterlin alacak

Manchester United'a 2018 Ocak ayında Arsenal'den gelen Alexis Sanchez, Premier League tarihinin en kötü transferlerinden biri oldu. Haftalık, bonuslar ve imza parası olarak İngiliz ekibine toplam 64.5 milyon Sterlin'e imza atan Şilili, beklenen performansın uzağında kaldı. Premier League tarihinin en çok kazanan oyuncusu olarak United'la sözleşme imzalayan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Inter'e kiralık gitti. Haftalık 391 bin Sterlin'e imza atan Sanchez, 6.7 milyon Sterlin de imza parası aldı.

Mayıs 2018'de football leaks'in ortaya çıkardığı belgelere göre Şilili'nin, 11'de başladığı her maç için United'dan 75 bin Sterlin kazandığı ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi ve Premier League şampiyonluklarının gelmesi durumunda ise haftalığı 560 bin Sterlin'e çıkabilecekti.

Ancak geçen sezon 27 maçta sadece iki gol atan Sanchez, vasatı aşamadı ve finansal olarak da Manchester United'ın başını ağrıttı.

Sezon sonunda United, Alexis Sanchez ile yolları ayırma kararı almışken; Inter, oyuncuyu kiraladı. Ancak İtalyan ekibi oyuncuya 4.5 milyon Sterlin'den fazlasını vermedi. Oyuncunun kalan maaşını ise (Toplam maaşı 16 milyon Sterlin) United ödeyecek.