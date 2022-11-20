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  4. Aleyna Tilki mini eteğini kontrol etmekte zorlandı! Ne yaparsa yapsın olmadı

Aleyna Tilki mini eteğini kontrol etmekte zorlandı! Ne yaparsa yapsın olmadı

20.11.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç çamaşırlı pozları yüzünden eleştiriler alan Aleyna Tilki gecelerde görüntülendi. Etiler’de bir kulüp çıkışı görüntülenen Aleyna mini eteğini kontrol etmekte zorlandı. Mini eteğiyle zor anlar yaşayan Aleyna Tilki ne yaparsa yapsın frikik vermenin önüne geçemedi.

Aleyna Tilki mini eteğini kontrol etmekte zorlandı! Ne yaparsa yapsın olmadı

Cesur sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki önceki gece Etiler'de bir mekan çıkışında görüntülendi.

Üzerine giydiği mini eteğiyle etraftaki bütün gözleri üzerine toplayan genç şarkıcı, yürüdüğü esnada eteğinin kısa oluşundan kaynaklı frikik verdi.

Daha sonra durumun farkına varan Aleyna Tilki, 2. Sayfa'nın haberine göre; eliyle eteğini düzeltmeye kalksa da duruma engel olamadı.

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İÇ ÇAMAŞIRLI POZLARI GÜNDEMDEYDİ

Aleyna Tilki, geçtiğimiz temmuz ayında Amerikan müzik dergisi Billboard'a röportaj vermiş, ardından Instagram hesabından odasında iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçtiği bir pozunu yayınlamıştı.

Şarkıcı, sosyal medyada paylaşımına gelen tepkilere ise "Fotomu muhafazakarlık adı altında eleştirenler; hiçbiriniz muhafazakar değilsiniz.Algınız bir önceki gün bir Türk kadını olarak Billboard’a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa ilgi alanınız başarı değil, iç çamaşırımdır.

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Gerçekten temiz bir yerden muhafazakar olanlara saygım derin ve sonsuzdur. Dedelerimi, anane babaannelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti. Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim" cevabını vermişti.

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