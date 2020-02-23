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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Demet Akalın'a 'teyze' deyince...

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 11:23 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, kendisi hakkında 'Teyze' ifadesini kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e göndermede bulundu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Demet Akalın'a 'teyze' deyince...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram DM'den bir takipçiye sert çıktı. Kızıyla ilgili yapılan yorumlara sinirlenen Öztel açıklamasında ^"Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze şimdi Aynur…" dedi.

Öztel’in bu mesajını gören Demet Akalın yaşadığı şaşkınlığı "Teyze mi? Kendi ne anlamadım. Aleyna'nın bundan haberi var mı?" sözleriyle dile getirdi.

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Aleyna Tliki ile yakın dost olan ve Tilki’yi neredeyse tüm özel günlerine davet eden Akalın’ın bundan sonra nasıl bir tavır takınılacağı merak ediliyor.

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