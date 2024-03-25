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Aleyna Tilki sosyal medyadan dua etti! "Oruç tutmak beni çok iyi hissettiriyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.03.2024 07:17
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Son dönemde sahnelere çıkmasının engellendiğini iddia eden Aleyna Tilki ramazan paylaşımı yaptı. Genç popçu paylaşımında "Oruç tutmak beni çok iyi hissettiriyor" dedi.

Aleyna Tilki sosyal medyadan dua etti! "Oruç tutmak beni çok iyi hissettiriyor"

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki şu şıralar sahnelerde görülemiyor.

Sahneye çıkmasının, bu işten para kazanmasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, "Prodüktörümü kasap bıçağıyla ikiye böldüler. Ölüm tehditleri aldım, beni korkutmaya çalıştılar ama ben korkmuyorum" demişti.

Sosyal medyadan duygularını paylaşarak sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki'den ramazan paylaşımı geldi.

"Oruç tutmak beni çok iyi hissettiriyor" diyen Tilki şunları yazarak dua etti:

Ekran Alıntısı

"Canım Allah’ım çok şükür nimetlerin için. Olmayanlara da ver. Yaşam mücadelesi verenlere yardım et. Herkese ruhunun aç, muhtaç olduğu gerçek ihtiyaçları ulaştır.
Ve kendine, canlılığa iyice düşmanlaşmış dünya toplumuna akıl fikir farkındalık ver amin."

Tilki'nin hayranlara genç popçuya "Helal" yorumlarında bulundu.

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