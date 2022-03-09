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Aleyna Tilki yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! 'Cinsel obje'

09.03.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Londra'da yaşayan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul ediyor. Ünlü şarkıcı, bu defa iç çamaşırlı yatak pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Aleyna Tilki yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! 'Cinsel obje'

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tilki, iç çamaşırlı yatak pozuyla yorum yağmuruna tutuldu.

Aleyna Tilki'nin yatak pozuna ''Edep nerede?'', ''Ne meraklısın cinsel obje olmaya!'' ve ''Maşallah tosunuma'' gibi yorumlar yapıldı.

Aleyna Tilki durmak bilmiyor! Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Aleyna Tilki, el hareketi çektiği kare ile takipçileri tarafından topa tutulmuştu.

Aleyna Tilki durmak bilmiyor! Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Şarkıcı Uzi'den ayrıldıktan sonra İngiltere tatiline çıkan Aleyna Tilki, cüretkar pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Aleyna Tilki durmak bilmiyor! Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Tilki'nin İstanbul'da bir ev partisinde ünlü iş insanı Taha Bilici ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Aleyna Tilki durmak bilmiyor! Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Şimdilerde hayatında biri olup olmadığı bilinmeyen Aleyna Tilki, basın mensuplarına ''Aşık olursam size haber veririm'' demişti.

Aleyna Tilki durmak bilmiyor! Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı


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