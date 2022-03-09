Aleyna Tilki yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! 'Cinsel obje'

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tilki, iç çamaşırlı yatak pozuyla yorum yağmuruna tutuldu.
Aleyna Tilki'nin yatak pozuna ''Edep nerede?'', ''Ne meraklısın cinsel obje olmaya!'' ve ''Maşallah tosunuma'' gibi yorumlar yapıldı.
Aleyna Tilki, el hareketi çektiği kare ile takipçileri tarafından topa tutulmuştu.
Şarkıcı Uzi'den ayrıldıktan sonra İngiltere tatiline çıkan Aleyna Tilki, cüretkar pozlarıyla adından söz ettiriyor.
Tilki'nin İstanbul'da bir ev partisinde ünlü iş insanı Taha Bilici ile yakınlaştığı iddia edilmişti.
Şimdilerde hayatında biri olup olmadığı bilinmeyen Aleyna Tilki, basın mensuplarına ''Aşık olursam size haber veririm'' demişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum