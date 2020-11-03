ALG Spor'da oynayan Aycan Yanaç'a büyük şok!

TFF Kadınlar 1.Ligini lider tamamlayan Gaziantep ALG Spor, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavına çıktı.Geçen sezon lig şampiyonu olarak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligine katılmaya hak kazanan Gaziantep ALGSPOR, ilk sınavın Arnavut deplasmanında Vllaznia karşısında verdi.Mücadeleye hızlı başlayan Vllaznia 7. dakikada 7'L. Gjini ile öne geçti. ALG Spor'da 53. dakikada V. Seyfatdinova dengeyi sağladı.
Vllaznia'da 70. dakikada L. Gjini yine sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.Aycan Yanaç 72. dakikada oyuna girerken ALG Spor 1 dakika sonra D. Arhan ile skorda 2-2'yi yakaladı.90+5. dakikada rakip takımda A. Curraj kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Mücadelenin 90 dakikası 2-2 sona ererken maç uzatmalara gitti.Loro Boriçi Stadyumu'nda oynanan maçın 118. dakikasında İlayda Civelek takımını 3-2 öne geçirdi.
Herkes ALG Spor'un turu kazandığını düşünürken bitime 40 saniye kala 120+2. dakikada Bajraktari skoru 3-3'e getirdi ve maçı penaltılara götürdü.
Penaltı atışlarında Aycan Yanaç topu direğe nişanlarken Derya ve Emine dışarı attı. Penaltıları 3-2 kazanan Vllaznia adını üst tura yazdırdı.
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