Ali Akman 8 maçta 7 gole ulaştı

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Boluspor’u 4-2 mağlup eden Bursaspor’da Ali Akman ismi yükselmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın 4 golünün 2’sine imzasını atan 18 yaşındaki futbolcu gol sayısını 7’ye çıkarttı.
8 haftada 7 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çeken Ali Akman’ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bursaspor Kulübü'nün, genç futbolcunun sözleşmesini uzatması için tekrar görüşme yapması bekleniyor.
(İHA)
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