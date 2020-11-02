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Ali Akman için G.Saray'a tavsiye: Sezonu bitirmeli

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.11.2020 17:19 | Son Güncelleme

Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Ali Akman'ı, eski teknik direktörü İrfan Buz değerlendirdi

Ali Akman için G.Saray'a tavsiye: Sezonu bitirmeli

TFF 1.Lig'de harikalar yaratan ve 8 maçta 7 gol atan Ali Akman'ın adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılırken, Akşam Gazetesi ise oyuncunun Galatasaray'a transfer olduğunu iddia etmişti.

"Türk Agüero, Galatasaray'da" başlıklı haberde, "Galatasaray, Ali Akman'la anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızlarından Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali'nin Yeşil-Beyazlılar'la sezon sonu sözleşmesi bitecek ve bedelsiz olarak gelecek. 18 yaşındaki golcünün Galatasaray'ı seçmesindeki en önemli etken ise amca Ayhan Akman oldu. Fenerbahçe'nin de istediği Ali Akman ile Ayhan Akman'ın görüştüğü ve yeğenini Sarı-Kırmızılı takıma gelmeye ikna ettiği belirtildi." ifadelerine yer verilmişti.

İRFAN BUZ'DAN ALİ AKMAN AÇIKLAMASI

Eski teknik direktörü İrfan Buz, Tivibu Spor ekranlarında bu haberi değerlendirdi ve şu sözleri kullandı;

"Bursaspor'da Ali Akman ile çalıştık, çok genç, yetenekli ve umut veren bir oyuncu. Zaman ihtiyacı var, şu anda çok iyi gidiyor. Genç yaşta kendini geliştirirken bu yolu keserseniz zaman zaman sıkıntılar olabilir, ama umut verici bir isim. Önümüzdeki yıllarda ondan söz edilecek. Onun için sevinçliyim. Büyük takıma erken gidip süre almazsanız kolay olmaz, Bursaspor'da iyi gidiyor. Bence sezonu burada tamamlamalı. Boy olarak kısa olduğu için çift forvet oynarsa üst seviyede 4-4-2'nin çok iyi bir saNtraforu olabilir. Şu an 18 yaşında. Stoperlerin arasında eriyebilir, Bursaspor'da gelişirse daha iyi olur" (Sporx)

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