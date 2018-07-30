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Ali Ay: Papiss Cisse ve Seydou Doumbia için teklif sunduk

BURSASPOR HABERLERİ  | 30.07.2018 16:22 | Son Güncelleme

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Papiss Cisse ve Seydou Doumbia için teklif sunduklarını açıkladı. Ali Ay, Harun Tekin-Beşiktaş iddialarına da cevap verdi.

Ali Ay: Papiss Cisse ve Seydou Doumbia için teklif sunduk

Ali Ay, Mutlaka forvete takviye yapacaklarına işaret ederek, Papiss Cisse ve Seydou Doumbia için de teklif sunduklarını belirterek "Bizim teklifler onlara göre düşük ama bunları vereceğimizi söyledik. Başka alternatifler de var. Hocamızın düşündüğü öncelikle iyi bir forvet, bir kanat daha. Orta saha ile ilgili de hocanın düşünceleri var. Belki gidecek oyuncular var. Onların yerine transfer yapabiliriz” açıklamasını yaptı.

Forma sponsorluğu konusunda birkaç firmayla görüştüklerini dile getiren Başkan Ay, “İnşallah yetiştiririz. Marmarabirlik ile görüştük. Onlardan cevap bekliyoruz. Stat isim hakkıyla ilgili de olumlu görüşmelerimiz var. Biran önce bitsin istiyoruz. İyi günler yakında” şeklinde konuştuç

Takımdan gidecek oyuncular ile ilgili de bilgi veren Ali Ay, “Sercan ile imzaladık. Serdar Kurtuluş ile de biraz sonra imzalayacağız. Geriye Necid, Kembo, John ve Jovic kalıyor. Kembo da bitecek gibi. Bunlar gidince bütçe de düşecek” ifadelerini kullandı.

Harun Tekin

HARUN TEKİN İÇİN RESMİ TEKLİF YOK
Adı Beşiktaş ile anılan Harun Tekin için teklif gelmediğini belirten Ali Ay, "Sözlü olarak menajerler aracılığıyla sorguluyorlar. Yarın kulüpler birliği var. Artık bilmiyorum ne olur" dedi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, 1 yıllığına kiralanan Allano Lima'nın imza töreninde transferlere ilişkin son gelişmeleri kamuouyla paylaştı. Şu ana dek hiçbir futbolcularına resmi bir teklifin gelmediğini bir kez daha yineleyen Başkan Ay, "Harun da bunlardan bir tanesi. Sözlü olarak menajerler aracılığıyla sorguluyorlar. Yarın kulüpler birliği var. Artık bilmiyorum ne olur. Göksel başkan ile de Mossoro için görüştüm. Henüz karar vermediklerini, hocalarıyla toplantı yapacaklarını ve öncelik hakkının bizde olduğunu söyledi. Elimizde hocamızın ve scout ekibinin bize yönelttiği 6-7 oyuncumuz var. Onunla ilgili çalışmalar yapılıyor” dedi. Başkan Ay ayrıca Beşiktaşlı Vagner Love ile ilgili olarak bir düşüncelerinin olmadığını da ifade etti.

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