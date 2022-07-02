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Ali Gürbüz kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil'e elendi!

02.07.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık ikinci tur müsabakası bugün düzenlendi. Müsabakada altın kemerin ebedi sahibi olma yolunda ilerleyen Ali Gürbüz, 2. turda Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilerek elenmiş oldu. Gelişme sonrası başarılı sporcunun hayatı merak edildi. Peki Ali Gürbüz kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Ali Gürbüz kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil'e elendi!

Kırkpınar Yağlı Güreşleri her sene olduğu gibi bu sene de ilgiyle takip ediliyor. 661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık 2'nci tur müsabakalarında 2 kez arka arkaya altın kemeri alan Ali Gürbüz, rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'e altın puanlamada yenildi ve böylece elendi. Gelişme sonrası Ali Gürbüz'ün hayatı merak edildi. Peki Ali Gürbüz kimdir?

ALİ GÜRBÜZ KİMDİR?

26 Ekim 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Ali Gürbüz, Türk başpehlivandır. Gürbüz, 650., 650., 651., 658., ve 660.Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelmiştir ve dört kez başpehlivan ünvanını kazanmıştır. Ünlü sporcu, eski Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Gürbüz'ün oğlu ve pehlivan Mehmet Öztürk'ün torunudur. Yani Gürbüz, üç kuşağı başpehlivan olan bir ailede yetişmiştir.

Liseyi Murat Paşa Lisesi’nde tamamlayan isim Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu kazanmıştır ve üniversite eğitimi esnasında minder güreşine yönelmiştir. Gürbüz, 1998 yılında ilk kez Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Er Meydanı’na çıkmıştır. 1998 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katıldığı ilk güreş deneyiminde “Minik 2 Boyunda ikincilik kürsüsüne çıkmayı başarmıştır.

Ardından sırasıyla 2002 senesinde Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Tozkoparan Boyunda yine ikinci olmuştur. 2003 senesinde Deste Küçük Boyda birincilik kürsüsüne çıkmıştır. Başpehlivan olarak güreştiği 2009 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde üçüncü olan sporcu, 2010 yılında ikinci olmuştur.

2011 senesinde düzenlenen 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde final müsabakasında Başpehlivan Recep Kara’yı yenmiştir ve ilk defa Kırkpınar Başpehlivanı olarak Er Meydanı’nda altın kemer hak etmiştir.

2012 yılında da Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde tekrar Recep Kara’yı yenerek Başpehlivan olmuştur. 2016 Yılı 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde kürsü yaparak üçüncü gelen isim, 2018 Yılı 657. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde yarı finale çıkmıştır. Yarı finalde Şaban Yılmaz’a yenilmiştir ve üçüncülük kürsüsüne çıkmıştır.

Gürbüz, 2021 yılında yapılan 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde İsmail Koç'u yenmiştir ve 4. defa başpehlivanlığı kazanmıştır. Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Gökmen, Osman Özgün ve Orhan Okulu gibi isimleri mağlup etmiştir ve böylelikle finale kalmıştır.

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