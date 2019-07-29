Ali Karakaya: Avrupa Ligi’ne giden takımın parçası olmayı hedefliyorum

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında Konyaspor A Takım kadrosuna yükselen genç oyuncu Ali Karakaya, “İlk başlarda gerçekten çok büyük zorluk çektim. Çünkü A Takım ile altyapının düzeyi çok farklı. A Takım'da antrenmanlar çok yoğun ve yorucu geçiyordu. Dinlenmeme, yememe-içmeme dikkat ettim. Bunları yapınca benim adıma iyi bir dönem geçti. A Takım bana çok şey kattı. Pozisyon bilgim daha da arttı. Nerede ne yapmam gerektiğini daha iyi öğrendim. Fiziksel anlamda daha çok güçlendim” ifadelerini kullandı.

“KAMP YORUCU GEÇİYOR”

Kamp dönemi çalışmalarına da değinen genç orta saha oyuncusu, “Hem Bolu hem de Hollanda’da devam eden kamplarımız oldukça yorucu bir şekilde geçiyor. Aykut hocamız bizleri yoğun bir şekilde yeni sezona hazırlıyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. O kadar yoruluyoruz ki antrenman dışında kalan zamanlarımızda herkes dinleniyor. Bu çalışmaların bize ligde büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz. İnşallah bu sene ligde ilk 5 takım arasına girerek UEFA Avrupa Ligi’ne yeniden gitmeyi çok istiyoruz. Bu konuda takımdaki hocalarımıza ve ağabeylerimize çok güveniyorum. İnşallah bu hedefimize sezon sonunda ulaşırız” dedi.