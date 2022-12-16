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Ali Koç 'Aferin Ferdi' demişti! Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu hayatının imzasını atmaya hazırlanıyor

16.12.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Fenerbahçe'deki performansıyla Avrupa devlerini peşine takan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, hayatının imzasını atmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki futbolcu özel hayatıyla ilgili önemli bir karar verirken, bir süredir beraber olduğu Sera Vrij ile evlenme kararı aldı. İşte detaylar...

Ali Koç 'Aferin Ferdi' demişti! Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu hayatının imzasını atmaya hazırlanıyor
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezonki performansıyla yıldızı parlayan ve Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, hayatının imzasını atmaya hazırlanıyor.

'AFERİN FERDİ'

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Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe ile kontratını 4 yıl uzatan Ferdi Kadıoğlu'nun imza törenine sevgilisi Sera Virj ile katılmıştı. Ali Koç, önünden geçen genç kıza 'Sen kimsin?' demişti. Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Vrij, 'Ferdi' cevabını verince Ali Koç 'Girl friend?' diye sormuştu. Evet yanıtını alan Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'na dönerek 'Aferin Ferdi' ifadelerini kullanmıştı. Ferdi Kadıoğlu 2023 yılında Sera Vrij ile dünya evine girmeyi planlıyor.

SERA VRIJ KİMDİR?

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Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun kız arkadaşı Sera Vrij, Hollanda'da dünyaya geldi. Sera Vrij, Hogeschool TIO Amsterdam Üniversitesi'nde öğrenim hayatına devam ediyor.

BABASI DÖVÜŞ SPORCUSU

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Güzellik sektöründe çalışan Sera Vrij'in Hollanda'da güzellik, kozmetik ve kişisel bakım üzerine faaliyet gösteren Vitalderma isimli güzellik merkezinin sahibi olduğu ortaya çıktı. Sera Vrij'in babasının Hollanda'da oldukça ünlü olan bir karma dövüş sporcusu Dick Vrij olduğu da öğrenildi.

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